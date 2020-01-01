توكنوميكس VAIOT (VAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VAIOT (VAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VAIOT (VAI) Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. الموقع الرسمي: https://www.vaiot.ai/ الوثيقة البيضاء: https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c اشتر VAI الآن!

توكنوميكس VAIOT (VAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VAIOT (VAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.53M $ 12.53M $ 12.53M إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 384.35M $ 384.35M $ 384.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.04M $ 13.04M $ 13.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 السعر الحالي: $ 0.03261 $ 0.03261 $ 0.03261 معرفة المزيد عن سعر VAIOT (VAI)

توكنوميكس VAIOT (VAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VAIOT (VAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAI، استكشف السعر المباشر لتوكن VAI!

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