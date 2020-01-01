توكنوميكس VaderAI by Virtuals (VADER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VaderAI by Virtuals (VADER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun عبارة عن منصة DAO تتيح للمستخدمين المشاركة في DAOs التي يديرها وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر. تسعى VaderAI إلى ترسيخ نفسها باعتبارها المنظم الرئيسي لـ DAOs التي يقودها الوكلاء والبشر والتي تركز على اقتصاد الوكلاء من خلال الاستفادة من شبكة توزيع Vader Fun. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/896 مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 اشتر VADER الآن!

توكنوميكس VaderAI by Virtuals (VADER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VaderAI by Virtuals (VADER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.75M $ 15.75M $ 15.75M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.80M $ 15.80M $ 15.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 السعر الحالي: $ 0.015802 $ 0.015802 $ 0.015802 معرفة المزيد عن سعر VaderAI by Virtuals (VADER)

توكنوميكس VaderAI by Virtuals (VADER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VaderAI by Virtuals (VADER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VADER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VADER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VADER، استكشف السعر المباشر لتوكن VADER!

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