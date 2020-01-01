توكنوميكس UBXS Token (UBXS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UBXS Token (UBXS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UBXS Token (UBXS) UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. الموقع الرسمي: https://bixos.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bixos.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances اشتر UBXS الآن!

توكنوميكس UBXS Token (UBXS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UBXS Token (UBXS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 952.20K $ 952.20K $ 952.20K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 السعر الحالي: $ 0.01666 $ 0.01666 $ 0.01666 معرفة المزيد عن سعر UBXS Token (UBXS)

توكنوميكس UBXS Token (UBXS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UBXS Token (UBXS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UBXS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UBXS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UBXS، استكشف السعر المباشر لتوكن UBXS!

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