توكنوميكس TABOO TOKEN (TABOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TABOO TOKEN (TABOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TABOO TOKEN (TABOO) Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. الموقع الرسمي: https://taboo.io/ الوثيقة البيضاء: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 اشتر TABOO الآن!

توكنوميكس TABOO TOKEN (TABOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TABOO TOKEN (TABOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 827.61K $ 827.61K $ 827.61K إجمالي العرض: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B العرض المتداول: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 827.61K $ 827.61K $ 827.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 السعر الحالي: $ 0.0000846 $ 0.0000846 $ 0.0000846 معرفة المزيد عن سعر TABOO TOKEN (TABOO)

توكنوميكس TABOO TOKEN (TABOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TABOO TOKEN (TABOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TABOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TABOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TABOO، استكشف السعر المباشر لتوكن TABOO!

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