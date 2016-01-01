توكنوميكس Sweat Economy (SWEAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sweat Economy (SWEAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sweat Economy (SWEAT) Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. الموقع الرسمي: https://swe.at الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.swe.at مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia اشتر SWEAT الآن!

توكنوميكس Sweat Economy (SWEAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sweat Economy (SWEAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.16M $ 18.16M $ 18.16M إجمالي العرض: $ 21.87B $ 21.87B $ 21.87B العرض المتداول: $ 7.23B $ 7.23B $ 7.23B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 54.95M $ 54.95M $ 54.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 السعر الحالي: $ 0.002513 $ 0.002513 $ 0.002513 معرفة المزيد عن سعر Sweat Economy (SWEAT)

توكنوميكس Sweat Economy (SWEAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sweat Economy (SWEAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWEAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWEAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWEAT، استكشف السعر المباشر لتوكن SWEAT!

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