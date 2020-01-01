توكنوميكس STAT (STAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STAT (STAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STAT (STAT) STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. الموقع الرسمي: https://statproject.io/en/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper-en.statproject.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 اشتر STAT الآن!

توكنوميكس STAT (STAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STAT (STAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05615741505412645 $ 0.05615741505412645 $ 0.05615741505412645 السعر الحالي: $ 0.06494 $ 0.06494 $ 0.06494 معرفة المزيد عن سعر STAT (STAT)

توكنوميكس STAT (STAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STAT (STAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STAT، استكشف السعر المباشر لتوكن STAT!

كيفية شراء STAT هل أنت مهتم بإضافة STAT (STAT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء STAT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء STAT على MEXC الآن!

تاريخ سعر STAT (STAT) يساعد تحليل تاريخ أسعار STAT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار STAT الآن!

توقعات سعر STAT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه STAT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار STAT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر STAT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!