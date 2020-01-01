توكنوميكس Skate (SKATE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skate (SKATE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skate (SKATE) Skate هو مشروع بنية تحتية متعدد الآلات الافتراضية، يُمكّن أي تطبيق لامركزي من العمل بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية (EVM) والآلات الافتراضية البديلة. كما يوفر وصولاً أصليًا إلى التطبيقات الخاصة بالآلات الافتراضية على سلاسل أخرى، على سبيل المثال، مما يسمح لتطبيقات آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية بالعمل مباشرةً ضمن بيئات SVM أو TON. الموقع الرسمي: https://skatechain.org الوثيقة البيضاء: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 اشتر SKATE الآن!

توكنوميكس Skate (SKATE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skate (SKATE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 212.69M $ 212.69M $ 212.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.65M $ 42.65M $ 42.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 السعر الحالي: $ 0.04265 $ 0.04265 $ 0.04265 معرفة المزيد عن سعر Skate (SKATE)

توكنوميكس Skate (SKATE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skate (SKATE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKATE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKATE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKATE، استكشف السعر المباشر لتوكن SKATE!

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