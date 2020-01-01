توكنوميكس Sidus Heroes (SIDUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sidus Heroes (SIDUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES هي لعبة رائدة تعتمد على الويب 3 (Web3)، وتدور أحداثها في الفضاء، وتتضمن قصصًا ملحمية وتوكن قابل للتداول وموارد قيمة. يتم حفظ تقدم بطلك عبر ألعاب متعددة تندرج تحت نظام بيئي بين الكواكب ونظام وحدات رائد لتقاسم الأرباح. تأخذ هذه الاستراتيجية الفريدة المشاركة المجتمعية والتحسينات داخل اللعبة والإمكانيات اللامحدودة لتشكيل مصائر اللاعبين وثرواتهم إلى مستوى آخر! الموقع الرسمي: https://sidusheroes.com/ الوثيقة البيضاء: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 اشتر SIDUS الآن!

توكنوميكس Sidus Heroes (SIDUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sidus Heroes (SIDUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M إجمالي العرض: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B العرض المتداول: $ 14.41B $ 14.41B $ 14.41B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 السعر الحالي: $ 0.00063 $ 0.00063 $ 0.00063 معرفة المزيد عن سعر Sidus Heroes (SIDUS)

توكنوميكس Sidus Heroes (SIDUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sidus Heroes (SIDUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SIDUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIDUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIDUS، استكشف السعر المباشر لتوكن SIDUS!

كيفية شراء SIDUS هل أنت مهتم بإضافة Sidus Heroes (SIDUS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SIDUS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SIDUS على MEXC الآن!

تاريخ سعر Sidus Heroes (SIDUS) يساعد تحليل تاريخ أسعار SIDUS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SIDUS الآن!

توقعات سعر SIDUS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SIDUS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SIDUS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SIDUS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!