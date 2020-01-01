توكنوميكس REI Network (REI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول REI Network (REI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات REI Network (REI) REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. الموقع الرسمي: https://rei.network/ مستكشف الكتل: https://scan.rei.network/ اشتر REI الآن!

توكنوميكس REI Network (REI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار REI Network (REI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.57M $ 18.57M $ 18.57M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 السعر الحالي: $ 0.01955 $ 0.01955 $ 0.01955 معرفة المزيد عن سعر REI Network (REI)

توكنوميكس REI Network (REI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس REI Network (REI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REI، استكشف السعر المباشر لتوكن REI!

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