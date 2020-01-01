توكنوميكس Rarible (RARI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rarible (RARI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rarible (RARI) Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. الموقع الرسمي: https://rari.foundation مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf اشتر RARI الآن!

توكنوميكس Rarible (RARI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rarible (RARI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 السعر الحالي: $ 1.0418 $ 1.0418 $ 1.0418 معرفة المزيد عن سعر Rarible (RARI)

توكنوميكس Rarible (RARI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rarible (RARI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RARI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RARI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RARI، استكشف السعر المباشر لتوكن RARI!

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