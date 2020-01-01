توكنوميكس Pikaboss (PIKABOSS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pikaboss (PIKABOSS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pikaboss (PIKABOSS) Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. الموقع الرسمي: https://www.pikaboss.vip الوثيقة البيضاء: https://pikaboss.vip/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd اشتر PIKABOSS الآن!

توكنوميكس Pikaboss (PIKABOSS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pikaboss (PIKABOSS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M إجمالي العرض: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T العرض المتداول: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 السعر الحالي: $ 0.00000006912 $ 0.00000006912 $ 0.00000006912 معرفة المزيد عن سعر Pikaboss (PIKABOSS)

توكنوميكس Pikaboss (PIKABOSS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pikaboss (PIKABOSS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIKABOSS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIKABOSS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIKABOSS، استكشف السعر المباشر لتوكن PIKABOSS!

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