توكنوميكس PAW (PAW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAW (PAW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAW (PAW) $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. الموقع الرسمي: https://pawchain.net الوثيقة البيضاء: https://docs.pawchain.net مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb اشتر PAW الآن!

توكنوميكس PAW (PAW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAW (PAW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.09M $ 8.09M $ 8.09M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 السعر الحالي: $ 0.000000008537 $ 0.000000008537 $ 0.000000008537 معرفة المزيد عن سعر PAW (PAW)

توكنوميكس PAW (PAW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAW (PAW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAW، استكشف السعر المباشر لتوكن PAW!

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