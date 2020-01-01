توكنوميكس Ooki Token (OOKI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ooki Token (OOKI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ooki Token (OOKI) Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. الموقع الرسمي: https://ooki.cc الوثيقة البيضاء: https://ooki.gitbook.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B اشتر OOKI الآن!

توكنوميكس Ooki Token (OOKI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ooki Token (OOKI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.92 $ 14.92 $ 14.92 إجمالي العرض: $ 13.84B $ 13.84B $ 13.84B العرض المتداول: $ 13.72B $ 13.72B $ 13.72B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.05 $ 15.05 $ 15.05 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05555 $ 0.05555 $ 0.05555 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 السعر الحالي: $ 0.000000001088 $ 0.000000001088 $ 0.000000001088 معرفة المزيد عن سعر Ooki Token (OOKI)

توكنوميكس Ooki Token (OOKI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ooki Token (OOKI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OOKI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OOKI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OOKI، استكشف السعر المباشر لتوكن OOKI!

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