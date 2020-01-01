توكنوميكس Oobit (OOBIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oobit (OOBIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oobit (OOBIT) Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.obttoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/v/q96zw/obt مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 اشتر OOBIT الآن!

توكنوميكس Oobit (OOBIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oobit (OOBIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1394 $ 0.1394 $ 0.1394 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01212 $ 0.01212 $ 0.01212 معرفة المزيد عن سعر Oobit (OOBIT)

توكنوميكس Oobit (OOBIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oobit (OOBIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OOBIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OOBIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OOBIT، استكشف السعر المباشر لتوكن OOBIT!

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