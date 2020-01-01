توكنوميكس Neon EVM (NEON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neon EVM (NEON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neon EVM (NEON) Neon EVM عبارة عن آلة إيثيريوم افتراضية تعمل كعقد ذكي على سولانا. بصفتها امتدادًا لشبكة سولانا، تمكن Neon EVM تطبيقات EVM اللامركزية من الوصول بسلاسة إلى سيولة سولانا ومستخدميها دون تغيير قاعدة التعليمات البرمجية الحالية الخاصة بهم. الموقع الرسمي: https://neonevm.org/ الوثيقة البيضاء: https://neonevm.org/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 اشتر NEON الآن!

توكنوميكس Neon EVM (NEON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neon EVM (NEON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.42M $ 23.42M $ 23.42M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 97.82M $ 97.82M $ 97.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 السعر الحالي: $ 0.09782 $ 0.09782 $ 0.09782 معرفة المزيد عن سعر Neon EVM (NEON)

توكنوميكس Neon EVM (NEON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neon EVM (NEON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEON، استكشف السعر المباشر لتوكن NEON!

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