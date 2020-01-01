توكنوميكس Mystery (MYSTERY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mystery (MYSTERY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mystery (MYSTERY) تتضمن أول إصدارات Matt Furie، The Night Riders، أربع شخصيات فريدة: ضفدع، وفأر، وتنين، ومخلوق يشبه الخفاش/الجرذ. تتبع هذه الرواية التي لا تحتوي على كلمات، والتي تشبه الأحلام، هذه الشخصيات عبر مشهد خيالي. ونظرًا لعدم وجود أي نص في الكتاب، كان هناك الكثير من التكهنات حول أسماء الشخصيات. وبعد بحث مكثف، تم الكشف عن أن الاسم الحقيقي لشخصية الضفدع هو "Mystery"، كما ظهرت أسماء الشخصيات الرئيسية الثلاث الأخرى. يضيف هذا الاكتشاف المزيد من التفاصيل الرائعة إلى العالم الخيالي لـ The Night Riders. الموقع الرسمي: https://furies-mystery.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 اشتر MYSTERY الآن!

توكنوميكس Mystery (MYSTERY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mystery (MYSTERY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T العرض المتداول: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 السعر الحالي: $ 0.000000002698 $ 0.000000002698 $ 0.000000002698 معرفة المزيد عن سعر Mystery (MYSTERY)

توكنوميكس Mystery (MYSTERY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mystery (MYSTERY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MYSTERY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MYSTERY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MYSTERY، استكشف السعر المباشر لتوكن MYSTERY!

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