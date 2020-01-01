توكنوميكس Moby AI (MOBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Moby AI (MOBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Moby AI (MOBY) AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. الموقع الرسمي: https://mobyscreener.com/ الوثيقة البيضاء: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump اشتر MOBY الآن!

توكنوميكس Moby AI (MOBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Moby AI (MOBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 السعر الحالي: $ 0.027391 $ 0.027391 $ 0.027391 معرفة المزيد عن سعر Moby AI (MOBY)

توكنوميكس Moby AI (MOBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Moby AI (MOBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOBY، استكشف السعر المباشر لتوكن MOBY!

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