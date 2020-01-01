توكنوميكس Metahero (METAHERO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metahero (METAHERO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Metahero (METAHERO) Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. الموقع الرسمي: https://metahero.io الوثيقة البيضاء: https://www.metahero.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 اشتر METAHERO الآن!

توكنوميكس Metahero (METAHERO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metahero (METAHERO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 السعر الحالي: $ 0.001212 $ 0.001212 $ 0.001212 معرفة المزيد عن سعر Metahero (METAHERO)

توكنوميكس Metahero (METAHERO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Metahero (METAHERO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن METAHERO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن METAHERO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس METAHERO، استكشف السعر المباشر لتوكن METAHERO!

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