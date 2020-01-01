توكنوميكس Galileo Protocol (LEOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Galileo Protocol (LEOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. الموقع الرسمي: https://www.galileoprotocol.io الوثيقة البيضاء: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 اشتر LEOX الآن!

توكنوميكس Galileo Protocol (LEOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Galileo Protocol (LEOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.21M $ 9.21M $ 9.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 السعر الحالي: $ 0.0614 $ 0.0614 $ 0.0614 معرفة المزيد عن سعر Galileo Protocol (LEOX)

توكنوميكس Galileo Protocol (LEOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Galileo Protocol (LEOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LEOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LEOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LEOX، استكشف السعر المباشر لتوكن LEOX!

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