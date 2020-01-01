توكنوميكس HoldCoin (HOLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HoldCoin (HOLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HoldCoin (HOLD) في لعبة محاكاة إدارة أصول HoldCoin، والتي تعتمد على تليجرام، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالأصول وإنشاء محفظة لتوليد العملات. تتميز Holdcoin بأنها تدمج مبادئ Web3 في منصة الألعاب الأساسية الخاصة بها لتعليم المستخدمين كيفية التعامل مع أصول العملات المشفرة والاستمتاع بمزايا الاقتصاد اللامركزي. يمكن للاعبين كسب العملات وتجربة عملية إدارة الأصول الحقيقية في اللعبة من خلال "الاحتفاظ" وبناء محفظة الأصول الخاصة بهم. الموقع الرسمي: https://t.me/theHoldCoinBot مستكشف الكتل: https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions اشتر HOLD الآن!

توكنوميكس HoldCoin (HOLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HoldCoin (HOLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 708.10K $ 708.10K $ 708.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0138 $ 0.0138 $ 0.0138 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004378841969984 $ 0.00004378841969984 $ 0.00004378841969984 السعر الحالي: $ 0.00007081 $ 0.00007081 $ 0.00007081 معرفة المزيد عن سعر HoldCoin (HOLD)

توكنوميكس HoldCoin (HOLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HoldCoin (HOLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOLD، استكشف السعر المباشر لتوكن HOLD!

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