توكنوميكس Camelot Token (GRAIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Camelot Token (GRAIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Camelot Token (GRAIL) Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. الموقع الرسمي: https://camelot.exchange/ الوثيقة البيضاء: https://docs.camelot.exchange/ مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 اشتر GRAIL الآن!

توكنوميكس Camelot Token (GRAIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Camelot Token (GRAIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 $ 187.2886077658792 السعر الحالي: $ 355.7 $ 355.7 $ 355.7 معرفة المزيد عن سعر Camelot Token (GRAIL)

توكنوميكس Camelot Token (GRAIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Camelot Token (GRAIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRAIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRAIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRAIL، استكشف السعر المباشر لتوكن GRAIL!

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