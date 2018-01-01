توكنوميكس FREEdom Coin (FREEDOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FREEdom Coin (FREEDOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FREEdom Coin (FREEDOM) FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. الموقع الرسمي: https://freedom-coin.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy اشتر FREEDOM الآن!

توكنوميكس FREEdom Coin (FREEDOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FREEdom Coin (FREEDOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 534.02K $ 534.02K $ 534.02K إجمالي العرض: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T العرض المتداول: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 537.30K $ 537.30K $ 537.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 السعر الحالي: $ 0.00000005373 $ 0.00000005373 $ 0.00000005373 معرفة المزيد عن سعر FREEdom Coin (FREEDOM)

توكنوميكس FREEdom Coin (FREEDOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FREEdom Coin (FREEDOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FREEDOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FREEDOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FREEDOM، استكشف السعر المباشر لتوكن FREEDOM!

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