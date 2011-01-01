توكنوميكس DevvE (DEVVE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DevvE (DEVVE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DevvE (DEVVE) DevvE هو رمز الطبقة 1 على بلوكتشين DevvX. مع طاقة تعادل ⅓ مليار من طاقة بيتكوين، وتكلفة 1/10 مليون من تكلفة إيثيريوم وTPS غير محدود، يعد DevvE وسيطًا وآلية سيولة للأصول على devv.exchange. يساهم المستخدمون بـ DevvE في النظام الثوري للسيولة للحصول على مكافآت من صناعة السوق، ورسوم التداول والمدفوعات الفورية. يتم توجيه المعاملات عبر DevvE كأصل رقمي مشترك رئيسي، مما يقضي على مشكلة تجزئة السيولة. DevvExchange يتوافق تمامًا وغير وصائي مع مجموعات المعاملات المشروطة للتسوية الفورية الرياضية، والخصوصية، وحماية الاحتيال والخسارة، مما يجعله أكثر المنصات أمانًا لتخزين وتداول الأصول الرقمية. الموقع الرسمي: https://www.devve.io/ الوثيقة البيضاء: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 اشتر DEVVE الآن!

توكنوميكس DevvE (DEVVE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DevvE (DEVVE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.67M $ 48.67M $ 48.67M إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 157.35M $ 157.35M $ 157.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 السعر الحالي: $ 0.5245 $ 0.5245 $ 0.5245 معرفة المزيد عن سعر DevvE (DEVVE)

توكنوميكس DevvE (DEVVE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DevvE (DEVVE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEVVE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEVVE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEVVE، استكشف السعر المباشر لتوكن DEVVE!

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