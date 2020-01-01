توكنوميكس Dark Eclipse (DARK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dark Eclipse (DARK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dark Eclipse (DARK) مشروع $DARK هو مشروع يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية GameFi والبنية التحتية، بقيادة @edgarpavlovsky (مؤسس @mtndao). إنه أكثر من مجرد عملة ميم، إنه رائد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحقيقية. أطلق الفريق مشروع DARK Games، وهو عالم ألعاب تتقاتل فيه الذكاء الاصطناعي فقط. لا يلعب البشر، بل يراهنون على النتائج، ويرعون الذكاء الاصطناعي، ويصممون الاستراتيجيات. وللمرة الأولى، يخطف الذكاء الاصطناعي الأضواء. الموقع الرسمي: https://www.darkresearch.ai/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8BtoThi2ZoXnF7QQK1Wjmh2JuBw9FjVvhnGMVZ2vpump اشتر DARK الآن!

توكنوميكس Dark Eclipse (DARK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dark Eclipse (DARK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.047094 $ 0.047094 $ 0.047094 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002394539315468919 $ 0.002394539315468919 $ 0.002394539315468919 السعر الحالي: $ 0.002529 $ 0.002529 $ 0.002529 معرفة المزيد عن سعر Dark Eclipse (DARK)

توكنوميكس Dark Eclipse (DARK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dark Eclipse (DARK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DARK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DARK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DARK، استكشف السعر المباشر لتوكن DARK!

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