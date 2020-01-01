توكنوميكس CUDIS (CUDIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CUDIS (CUDIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CUDIS (CUDIS) Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. الموقع الرسمي: https://www.cudis.xyz الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.cudis.xyz/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN اشتر CUDIS الآن!

توكنوميكس CUDIS (CUDIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CUDIS (CUDIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.79M $ 17.79M $ 17.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.87M $ 71.87M $ 71.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 السعر الحالي: $ 0.07187 $ 0.07187 $ 0.07187 معرفة المزيد عن سعر CUDIS (CUDIS)

توكنوميكس CUDIS (CUDIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CUDIS (CUDIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CUDIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUDIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUDIS، استكشف السعر المباشر لتوكن CUDIS!

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