توكنوميكس Beta Token (BETA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Beta Token (BETA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Beta Token (BETA) Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. الموقع الرسمي: https://betafinance.org/ الوثيقة البيضاء: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 اشتر BETA الآن!

توكنوميكس Beta Token (BETA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Beta Token (BETA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 341.24K $ 341.24K $ 341.24K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 359.20K $ 359.20K $ 359.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000340471344835436 $ 0.000340471344835436 $ 0.000340471344835436 السعر الحالي: $ 0.0003592 $ 0.0003592 $ 0.0003592 معرفة المزيد عن سعر Beta Token (BETA)

توكنوميكس Beta Token (BETA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Beta Token (BETA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BETA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BETA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BETA، استكشف السعر المباشر لتوكن BETA!

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