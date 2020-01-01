توكنوميكس Based Labs (BASEDAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based Labs (BASEDAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based Labs (BASEDAI) BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. الموقع الرسمي: getbased.ai الوثيقة البيضاء: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 اشتر BASEDAI الآن!

توكنوميكس Based Labs (BASEDAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based Labs (BASEDAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M إجمالي العرض: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M العرض المتداول: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.25091781115799555 $ 0.25091781115799555 $ 0.25091781115799555 السعر الحالي: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 معرفة المزيد عن سعر Based Labs (BASEDAI)

توكنوميكس Based Labs (BASEDAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based Labs (BASEDAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BASEDAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BASEDAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BASEDAI، استكشف السعر المباشر لتوكن BASEDAI!

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