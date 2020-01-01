توكنوميكس Azit (AZIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Azit (AZIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Azit (AZIT) Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. الموقع الرسمي: https://www.azit.partners الوثيقة البيضاء: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf مستكشف الكتل: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer اشتر AZIT الآن!

توكنوميكس Azit (AZIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Azit (AZIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 339.86M $ 339.86M $ 339.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 السعر الحالي: $ 0.01365 $ 0.01365 $ 0.01365 معرفة المزيد عن سعر Azit (AZIT)

توكنوميكس Azit (AZIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Azit (AZIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AZIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AZIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AZIT، استكشف السعر المباشر لتوكن AZIT!

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