توكنوميكس Acolyte by Virtuals (ACOLYT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Acolyte by Virtuals (ACOLYT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt هي عملة رقمية ولدت من DTR (باحثون تقنيون لامركزيون)، أنشأها @ghost93_x لمواجهة التحديات في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي سريع النمو. في مواجهة التكاليف المرتفعة وضجيج السوق، أطلق @kurorosage Acolyt كتجربة، واكتسبت زخمًا سريعًا. مع الإطلاق العادل والاستثمارات الشخصية من المؤسسين، أصبح لدى Acolyt الآن فريق قوي مكون من 12 شخصًا، بما في ذلك أفضل مطوري الذكاء الاصطناعي. المهمة واضحة: أن تصبح Oracle لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وإحداث ثورة في النظام البيئي وتوفير الوضوح في سوق مزدحمة. الموقع الرسمي: https://acolyt.ai/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb اشتر ACOLYT الآن!

توكنوميكس Acolyte by Virtuals (ACOLYT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Acolyte by Virtuals (ACOLYT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M إجمالي العرض: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M العرض المتداول: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 السعر الحالي: $ 0.002454 $ 0.002454 $ 0.002454 معرفة المزيد عن سعر Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

توكنوميكس Acolyte by Virtuals (ACOLYT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Acolyte by Virtuals (ACOLYT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACOLYT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACOLYT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACOLYT، استكشف السعر المباشر لتوكن ACOLYT!

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