استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Jambo نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.053521 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Jambo نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.056197 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر J هو $ 0.059006 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر J هو $ 0.061957 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف J في عام 2029 هو $ 0.065055 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف J في عام 2030 هو $ 0.068307 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jambo نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.111266.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Jambo نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.181241.