استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Ditto نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.000534 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Ditto نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000561 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DITTO هو $ 0.000589 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DITTO هو $ 0.000618 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DITTO في عام 2029 هو $ 0.000649 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DITTO في عام 2030 هو $ 0.000682 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ditto نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001111.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Ditto نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001810.