استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Plasma نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.3479 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Plasma نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.365295 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر XPL هو $ 0.383559 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر XPL هو $ 0.402737 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPL في عام 2029 هو $ 0.422874 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPL في عام 2030 هو $ 0.444018 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Plasma نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.723259.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Plasma نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1.1781.