استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع VIRUS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.007455 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد VIRUS نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.007827 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر VIRUS هو $ 0.008219 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر VIRUS هو $ 0.008630 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VIRUS في عام 2029 هو $ 0.009061 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VIRUS في عام 2030 هو $ 0.009514 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VIRUS نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.015498.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر VIRUS نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.025245.