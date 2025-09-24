ما هي شبكة Hana: بوابة تيك توك جديدة إلى عالم الكريبتو









1) شبكة Hana Network منصة مبتكرة مصممة لتبسيط تفاعلات بلوكتشين متعددة السلاسل للمستخدمين والمطورين العاديين، وتدعم أنظمةً بيئية مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها.

2) يبلغ إجمالي عرض توكن HANA الأصلي مليار توكن، أكثر من نصفه مخصص للمجتمع. تتميز آليات توزيع التوكنات وإصدارها بالشفافية، ومن المقرر إكمال جولات الإصدار الرئيسية في عام 2025.

3) تشمل المنتجات الأساسية لـ Hana Network لعبة التمويل اللامركزي "هانافودا" فائقة البساطة، ومشروع "كبسولة شوب" للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وجسر الأصول الآمن وسهل الاستخدام "هانا جيت واي" متعدد السلاسل.

4) تركز Hana Network على تجربة مالية تفاعلية، وتأثيرات مشاركة اجتماعية قوية، وبيانات رائعة على السلسلة، وتداول سلس للأصول متعددة السلاسل.

5) بدعم من تمويل قوي، حصلت Hana Network على استثمارات من عدة مؤسسات مرموقة، وجمعت ما يزيد عن 5.75 مليون دولار أمريكي إجمالاً بين عامي 2024 و2025.

6) تتمثل رؤية شبكة هانا في بناء بوابة أصول بلوكتشين ممتعة وسهلة كتصفح مقاطع الفيديو القصيرة، لترسيخ مكانتها كمنصة رئيسية للجيل القادم من التمويل اللامركزي (DeFi)، والبوابة المفضلة لأصول الكريبتو في عصر Web4.



تأسست Hana Network عام 2022 على يد كوهي هاناساكا، وتهدف إلى تبسيط تفاعلات بلوكتشين من خلال سد الفجوة بين البروتوكولات الأساسية المعقدة واحتياجات المستخدم اليومية. بالاستفادة من تجريد السلسلة، تُزيل الشبكة تعقيد التفاعل مع سلاسل بلوكتشين مختلفة، مما يوفر للمستخدمين تجربة موحدة عبر بيتكوين ، وسلاسل آلات القيمة الإلكترونية (EVM)، وحلول L2 غير المتجانسة، وبروتوكولات أخرى. هذا يسمح بتفاعل سلس دون الحاجة إلى تبديل الشبكات أو التعامل مع واجهات معقدة.





صُممت توافقية آلات القيمة الإلكترونية (EVM) مع Hana Network لتمكين المطورين من استخدام الأدوات والتطبيقات الحالية، مما يُسهّل على أي مشروع قائم على هذه الآلات التوسع على شبكة Hana. تُركز المنصة على مساعدة المبتدئين في عالم العملات المشفرة من خلال توفير تطبيقات سهلة الاستخدام لا تتطلب أذونات. صُممت هذه التطبيقات لتبسيط تجارب التمويل الاجتماعي، وتمويل الألعاب، والمدفوعات، والخدمات الواقعية.









HANA هي التوكن الأصلي لشبكة Hana، ويبلغ إجمالي عدد التوكن المتوفرة فيها 1,000,000,000 توكن.





الفئة التخصيص ملاحظات المجتمع 51% تخصيص مُركّز على المجتمع، يشمل نمو النظام البيئي (30%)، والحوافز (16%)، والبيع المسبق (5%). الخزينة 20% سيُستخدم في تطوير النظام البيئي المستقبلي، والسيولة، والعمليات، والتدقيق، والتسويق. الفريق 19% مُخصص لأعضاء الفريق. المستثمرون 10% للداعمين الأوائل.













الفئة التخصيص تفاصيل الفتح/الاستحقاق المجتمع 51% يشمل تخصيص المجتمع (51%) نمو النظام البيئي (30%)، والحوافز (16%)، والبيع المسبق (5%). نمو النظام البيئي 30% فترة حظر لمدة12 شهرًا، تليها فترة فتح خطية لمدة 12 شهرًا الحوافز 21% يشمل الحوافز وأجزاء البيع المسبق. تم فتح 100% الخزانة 20% تم فتح ما يصل إلى 25% في TGE، ويبقى مفتوحًا لمدة 24 شهرًا الفريق 19% فترة حظر لمدة 24 شهرًا، تليها فترة فتح خطية لمدة 24 شهرًا المستثمرون 10% فترة استحقاق متعددة السنوات













يلتزم فريق شبكة Hana برؤيته " لا مزيد من البورصات المركزية" . لم تكن جولة "لا مزيد من البورصات المركزية" التي اختُتمت مؤخرًا مجرد إصدار توكن، بل كانت بداية شراكات طويلة الأمد مع متعاونين وأعضاء مجتمع متشابهين في التفكير، متحدين في مهمة بناء منظومة أقوى.





التفاصيل الرئيسية لجولة No More CEX هي كما يلي:

معلومات بيع التوكن التفاصيل تاريخ البدء 18 مارس 2025 تاريخ الانتهاء 1 أبريل 2025 نموذج البيع بيع بسعر ثابت قائم على القائمة البيضاء سعر التوكن 0.04 دولار أمريكي (ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي من قيمة العرض الثابتة) إجمالي عرض توكن HANA 1,000,000,000 التوكن المعروضة في هذه الجولة 50,000,000 (5% من إجمالي العرض) الاستحقاق / الإغلاق لا إغلاق، لا استحقاق (يتم فتح 100% عند تاريخ الإغلاق) فتح توكن الفريق والمستثمر لن يتم فتح أي توكن فريق أو مستثمر خلال الأشهر الأربعة الأولى بعد تاريخ الإغلاق.





Hanafuda (هانافودا) هو أول منتج للشبكة الرئيسية تُطلقه شبكة هانا، وهي لعبة تمويل لامركزي (DeFi) سهلة الاستخدام تجمع بين إيداع الأصول، ونظام النقاط، وأسلوب لعب ممتع قائم على البطاقات. بإيداع الأصول (مثل USDT/USDC)، يكسب المستخدمون نقاط هانافودا، والتي يمكن استخدامها للمشاركة في لعبة هانافودا، وتشكيل فرق، والتنافس، والفوز بتذاكر ومكافآت خاصة. تدعم هانافودا التسجيل بنقرة واحدة عبر حسابات جوجل، مما يُسهّل بشكل كبير دخول المبتدئين في عالم Web3.









متجر الكبسولات هو مجموعة من 10000 رمز غير قابل للاستبدال (NFTs) شارك في ابتكارها موظف المتجر والفنان تشاو! تهدف المجموعة إلى تجسيد روح طوكيو في ثمانينيات القرن الماضي، مقدمةً تجربةً تجريبيةً حنينيةً تجمع بين حيوية تلك الحقبة وعالمها الرقمي الحديث.









صُممت بوابة Hana لتبسيط وصول المستخدمين إلى أنظمة بلوكتشين من خلال توفير منفذ دخول وخروج بدون ثقة، مما يسمح للمستخدمين

التحكم الكامل في أموالهم دون مواجهة رسوم خفية أو عمليات احتيال.





مع أكثر من 200,000 مستخدم لشبكة الاختبار، تعمل بوابة Hana Network على بناء منصة آمنة وسهلة الاستخدام تربط بين التمويل التقليدي وتقنية بلوكتشين.





تدمج المنصة مزايا التمويل المركزي مع الحفظ الذاتي للكريبتو، مما يتيح إجراء معاملات من نظير إلى نظير بين الفيات والكريبتو دون الاعتماد على وسطاء، مما يعزز الخصوصية واستقلالية المستخدم.









1) تمويل Web4 فائق السهولة: يركز على كونه خفيفًا ومسليًا واجتماعيًا، مما يجعل تمويل بلوكتشين متاحًا لما هو أبعد من مجرد المستخدمين المحترفين.





2) تأثيرات الشبكات الاجتماعية: نمو سريع للمستخدمين ومشاركة مجتمعية مدفوعة بالمحتوى الفيروسي والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.





3) مقاييس قوية على السلسلة: بعد إطلاق المرحلة الأولى من شبكتها الرئيسية في عام 2024، حققت شبكة هانا 400,000 عنوان فريد وأكثر من 40 مليون إيداع على السلسلة.





4) دعم متعدد السلاسل:توكن HANA متوافق مع البلوكتشين الرئيسية، ويمكن تداوله عليها، مثل إيثريوم، وBSC، وArbitrum.













وفقًا لبيانات RootData ، أكملت Hana Network جولتين تمويليتين:









في أبريل2025، أكملت جولة بيع عام بقيمة 1.75 مليون دولار، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دولار.













تهدف Hana Network إلى إنشاء جسر أصول آمن، لامركزي، وفعال، يتيح للمستخدمين العالميين الوصول إلى منظومة بلوكتشين بسلاسة ودون الاعتماد على وسطاء. تتمثل المهمة الأساسية للمنصة في جعل تمويل بلوكتشين بديهيًا وجذابًا، وتحويله إلى تجربة بسيطة وممتعة كتصفح مقاطع الفيديو القصيرة. ومن خلال ذلك، تسعى شبكة هانا إلى أن تصبح البوابة الرئيسية للمستخدمين العاديين الذين يدخلون عالم الأصول الرقمية.





تتبوأ شبكة هانا مكانة رائدة في الجيل القادم من التمويل اللامركزي (DeFi)، وتدعم نموذجًا ماليًا لامركزيًا، قائمًا على الترفيه، ومُمكّنًا اجتماعيًا. بفضل تجربة المستخدم المُبسّطة وانتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تطمح المنصة إلى أن تصبح بوابة الأصول الرقمية الأكثر تأثيرًا في عصر Web4. سواء كنت مشاركًا متمرسًا في التمويل اللامركزي (DeFi) أو وافدًا جديدًا، توفر شبكة هانا نقطة انطلاق سهلة الوصول والاستخدام لرحلتك في عالم العملات الرقمية.



