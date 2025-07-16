ماهي صناديق تداول إيثيريوم الفورية (ETF)؟





في 10 يناير 2024 (UTC)، تم التصديق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الدفعة الأولى من 11 صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية ليتم إدراجها في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات مثل Grayscale، Bitwise، Hashdex، iShares، Valkyrie، Ark 21Shares، Invesco Galaxy، VanEck، WisdomTree، Fidelity، وFranklin.





وقد جلب التصديق على صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية الأمل لمزيد من الأشخاص بشأن الموافقة السلسة على صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية. ويُعتقد على نطاق واسع في السوق أن الإيثيريوم، باعتباره ثاني أكبر عملة رقمية، هو العملة الأكثر احتمالاً بعد البيتكوين في الترحيب بصناديق تداولETF الفورية.









تعني صناديق التداول في البورصة، وهي صناديق استثمارية تشبه الأسهم ويمكن تداولها في البورصات





تقوم صناديق التداول في البورصة بتوريق أصول محددة من خلال الضمان المادي، مما يتيح للمستثمرين امتلاك تعرض غير مباشر للأهداف الاستثمارية المقابلة عن طريق شراء حصص الصناديق التي تصدرها المؤسسة.





صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية تشير إلى صندوق تداول في البورصة يكون الإيثر هو أصله الأساسي. عندما يقوم المستخدمون بشراء صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية، فإنهم يشترون في الواقع إيثر، ولكنهم لا يحتفظون بالإيثر بشكل مباشر.









2.1 خفض عتبة الاستثمار: لا حاجة لتعلم وإتقان المهارات التشفيرية مثل استخدام المحافظ الرقمية. إن الإلمام بأساليب التداول التقليدية للمنتجات المالية يقلل من عتبة الاستثمار للمستثمرين.





2.2 الامتثال التنظيمي: يتم تداول صناديق تداول الإيثيريوم ETF الفورية في البورصات المالية التقليدية وتخضع لتنظيم المؤسسات المعنية. توفر الأسواق المنظمة للمستثمرين مزيدًا من الثقة والأمان.





2.3 تكاليف أقل: عادةً ما يتكبد شراء صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية تكاليف أقل مقارنةً بشراء الإيثر مباشرة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يهتمون بالتكاليف.





2.4 تقليل مخاطر سرقة المحفظة: مستخدمو صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية لا يحتفظون بالإيثر بشكل مباشر. بينما يحققون أرباحًا من تقلبات أسعار الإيثر، فإنهم محميون من مخاطر فقدان أو سرقة المحافظ الرقمية.









يكمن الفرق الأكبر بين صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية وصناديق تداول عقود ETF الآجلة في أهداف استثماراتها.





صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية هي صناديق تداول في البورصة تمتلك الإيثر كأصل أساسي مباشر. يعتمد أداء هذه الصناديق على قيمة الإيثر الذي تحتفظ به. عند شراء المستثمرين لصناديق تداول الإيثيريوم الفورية، فإنهم في الواقع يشترون الإيثر، ولكنهم لا يحتفظون به بشكل مباشر.





صناديق تداول عقود ETF الآجلة للإيثيريوم، من ناحية أخرى، لا تحتفظ بالإيثر بشكل مباشر. بل تستثمر في عقود آجلة للإيثر، وهي اتفاقيات تسوية مستقبلية تتأثر تقلباتها بسوق العقود الآجلة.









قدمت ست مؤسسات، من بينها Grayscale، ARK Invest & 21Shares، BlackRock، VanEck، Invesco & Galaxy، وHashdex، طلبات لصناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية.





في 5 مارس 2024، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن طلب BlackRock لصناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية. وفقًا للجدول الزمني الأحدث، سترد الهيئة على هذه الطلبات بحلول نهاية شهر مايو.









يعتقد الكثيرون أن عام 2024 قد يكون عامًا حاسمًا للإيثيريوم. داخليًا، مهدت ترقية "Dencun" الطريق لتوسيع نطاق الإيثيريوم وتعزيز نظامه البيئي. خارجيًا، إذا تمت الموافقة على صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية، فستجذب المزيد من الأموال من الأسواق التقليدية، مما سيزيد من تأثير الإيثيريوم ويوفر ضمانات تنظيمية إضافية.





على الرغم من أن الموافقة الناجحة على صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية تعتبر مقياسًا، فإن السوق عمومًا تتوقع الموافقة على صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية بتفاؤل. ومع ذلك، حتى يتم إعلان النتيجة النهائية، يبقى الأمر غير معروف. قبل أن يتم البت في طلبات صناديق تداول إيثيريوم ETF الفورية، تتعايش الفرص مع المخاطر، ويجب على المشاركين توخي الحذر وإدارة مراكزهم. ففي نهاية المطاف، بغض النظر عن المخاوف الخارجية FOMO، تعتمد الأرباح والخسائر على قدرة الفرد على التحمل.





إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم MEXC التعليمية المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المصاحبة واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.