سلطة الإيثريوم تواجه التحدي: كيف يتعامل فيتاليك والمؤسسة مع النزاعات؟

في مجال البلوكتشين، لطالما تم الإشادة بإيثيريوم باعتبارها "ملك السلاسل العامة" بسبب اختراقاتها في التمويل اللامركزي (DeFi) وتقنية العقود الذكية، مما يجعلها معيارًا صناعيًا. ومع ذلك، تواجه إيثيريوم حاليًا سلسلة من التحديات، بما في ذلك الاختناقات الفنية وانقسامات المجتمع وقضايا الشفافية المالية. هذه العوامل تقلل تدريجيًا من مجدها السابق. تتزايد المخاوف بشأن استدامتها وتوقعاتها التكنولوجية، مما يؤثر على سمعة إيثيريوم واتجاهها المستقبلي. على الرغم من الأصوات السلبية، لا تزال هناك آراء إيجابية وآمال لمستقبلها.









أثارت تصريحات مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرين الأخيرة حول DeFi (التمويل اللامركزي) جدلاً واسع النطاق. يهدف DeFi، وهو مكون رئيسي لنظام إيثيريوم البيئي، إلى تقديم الخدمات المالية من خلال تقنية بلوكتشين. ومع ذلك، فإن آراء فيتاليك حول DeFi ليست مقبولة تمامًا من قبل المجتمع.





انتقد KOL strobie reeeee فيتاليك علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف تواصله بشأن موضوع DeFi، قائلًا: "فيتاليك، أعتقد أن أحد أسباب ارتباك الناس أو إحباطهم بشأن آرائك بشأن DeFi يرجع إلى سوء التواصل - يبدو أنه في رأيك، تعني "DeFi" مخططات بونزي الزراعية لعام 2021؛ ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الآخرين (أود أن أقول الأغلبية)، تعني "DeFi" الإقراض/الاقتراض في أسواق المال مثل Aave وCDP مثل RAI (ذكرت ذلك أيضًا!) والمواد التركيبية، وما إلى ذلك. هذه كلها تطبيقات صحية للتمويل اللامركزي - يأتي العائد من المقترضين ورسوم التداول وما إلى ذلك... أوافق على أن الكثير من "اقتصاديات بونزي" التي تم توصيلها ببيئة DeFi لا يمكن أن تعني سوى تعزيزات مؤقتة في بعض المقاييس، ولكن هذا ليس كل شيء في DeFi."





في رأي strobie reeeee، يتجاهل منظور فيتاليك التطبيقات الصحية داخل DeFi، وخاصة القيمة الحقيقية لمشاريع مثل Aave وRAI وSynthetics. وأشار reeeee إلى أن فيتاليك يبدو أنه يساوي بين DeFi و"مخططات بونزي" بينما يتجاهل إمكاناتها كأداة مالية لامركزية.









وردًا على ذلك، صرح فيتاليك أنه قلق من أن العائدات من DeFi تعتمد في المقام الأول على الرسوم التي يدفعها أولئك الذين يتاجرون في الكريبتو. وبينما يعترف بأن DeFi قد يكون لها مزاياها، إلا أنه يعتقد أن إمكانات نموها محدودة وأنها لا يمكن أن تصبح "الابتكار الرائد" اللازم للترويج لتكنولوجيا الكريبتو إلى سوق أوسع.









لم يهدئ رد فيتاليك الجدل؛ بل أثار المزيد من الردود. وأشار شريك في Electric Capital إلى أن آراء فيتاليك تنطبق على جميع القطاعات المالية، بينما صرحت KOL PaperImperium أن تعليقات فيتاليك تعكس سوء فهم للتاريخ الاقتصادي البشري. كما شكك الرئيس التنفيذي لشركة Alphaverse Capital، @cryptohuntz، في وجهة نظر فيتاليك، بحجة أن حجته لا تصمد.









لا يعكس هذا الجدل وجهات نظر مختلفة حول آراء فيتاليك الشخصية فحسب، بل يكشف أيضًا عن توقعات المجتمع المتنوعة للتطور المستقبلي لـ DeFi. يبدو أن مخاوف فيتاليك والآراء المعارضة تشير إلى موقف حذر تجاه النمو المستمر لـ DeFi، في حين أن المجتمع لديه نظرة أكثر تفاؤلاً. يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على تعديلات استراتيجية إيثيريوم المستقبلية وتطوير النظام البيئي.









أصبحت العمليات المالية الأخيرة لمؤسسة إيثيريوم أيضًا نقطة خلاف. في 25 أغسطس، نقلت مؤسسة إيثيريوم 35000 ETH، مما أثار مخاوف داخل المجتمع بشأن شفافيتها المالية. شكك أعضاء المجتمع في تقارير الإنفاق الخاصة بالمؤسسة، معتقدين أن الوضع المالي للمؤسسة يفتقر إلى الانفتاح والشفافية الكافية.





رد جوش ستارك، أحد أعضاء ETHGlobal، على هذه المخاوف، قائلاً إن المؤسسة تعد تقرير إنفاق محدثًا، ومن المتوقع إصداره قبل مؤتمر Devcon SEA في نوفمبر. سيغطي التقرير النفقات لعامي 2022 و2023، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الإنفاق الداخلي والخارجي.





وفقًا لجوش ستارك، تنقسم نفقات المؤسسة إلى فئتين داخلية وخارجية. يشمل الإنفاق الداخلي تمويل فرق تطوير إيثيريوم الأساسية، مثل Geth وPrivacy and Scaling Explorations (PSE) وSolidity وأبحاث الكريبتو ومجموعة Robust Incentives وDevcon. يشمل الإنفاق الخارجي المنح المقدمة للمنظمات ذات الصلة مثل Nomic Foundation ومركز أبحاث اللامركزية وL2Beat ومؤسسة 0xPARC.





ومع ذلك، لا تزال قضية الشفافية المالية للمؤسسة دون حل. يأمل العديد من أعضاء المجتمع أن تقدم المؤسسة تقارير مالية أكثر تفصيلاً وشفافية لاستعادة الثقة في إدارتها واستخدامها للأموال. إن حل هذه المشكلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لمصداقية المؤسسة ولكن أيضًا للتطوير المستقبلي لإيثيريوم ودعم المجتمع.









إن تطوير النظام البيئي لإيثيريوميعد ystem موضوعًا رئيسيًا آخر للمناقشة. منذ عام 2021، يبدو أن عدد المطورين الجدد في نظام ETH البيئي قد انخفض، مما أثار مخاوف بشأن بناء نظام إيثيريوم البيئي. في المقابل، اجتذبت منصات أخرى، مثل سولانا، عددًا كبيرًا من المطورين الشباب والمشاريع المبتكرة. تُظهر البيانات أن معدل نمو SOL/ETH بلغ %300 خلال العام الماضي (الرسم البياني الأيمن)، بينما انخفضت نسبة ETH/BTC بنسبة %50 خلال العامين الماضيين (الرسم البياني الأيسر)، مع انخفاض القيمة السوقية لإيثيريوم مقارنة ببيتكوين إلى النصف خلال هذه الفترة.









أشار MacroMate8، رئيس المخاطر في Ethenalabs، إلى أن التطور السريع لمنصات مثل سولانا ومجتمعات المطورين النشطة لديها يفرض ضغوطًا تنافسية متزايدة على إيثيريوم. ومع ذلك، استشهد جوش ستارك ببيانات من تقرير مطوري Electric Capital لدحض هذا الرأي. وقد زعم أن نجاح إيثريوم لا يمكن قياسه فقط بعدد المطورين، وأن إدخال حلول الطبقة 2 (L2) من شأنه أن يعزز الأداء العام لإيثريوم وقابلية التوسع.





بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس التنفيذي لشركة CF Benchmarks لديه نظرة متفائلة لمستقبل إيثريوم. فهو يعتقد أنه في الأشهر المقبلة، قد يستمر الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم في النمو، وقد تقدم المزيد من شركات إدارة الثروات منتجات ذات صلة لعملائها. وتشير CF Benchmarks إلى أنه بمجرد أن يكمل مديرو الثروات والمستشارون الماليون العملية التعليمية فيما يتعلق بإيثريوم، فإن تدفق رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لإيثريوم سوف يزداد، مما يدفع تطوير إيثريوم بشكل أكبر.





تشير هذه المنظورات إلى أنه على الرغم من المنافسة والتحديات التي تواجهها إيثريوم، إلا أنها لا تزال تتمتع بفرص وإمكانات سوقية كبيرة. وسيكون بناء وتوسيع نظامها البيئي أمرًا بالغ الأهمية لنمو إيثريوم في المستقبل، وكيفية استجابتها للتحديات من منصات أخرى ستحدد ما إذا كانت إيثريوم قادرة على الحفاظ على ريادتها في مجال البلوكتشين.









على الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها عملة الإيثريوم حاليًا، يظل البعض متفائلين بشأن مستقبلها. هناك آراء تشير إلى أن 100,000 عملة إيثريوم التي باعتها مؤسسة الإيثريوم في عام 2020 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مما يشير إلى أن الإيثريوم لا تزال تتمتع بقيمة محتملة. لذلك، حتى بعد مواجهة أزمة ثقة أكبر، قد تحقق الإيثريوم اختراقات في المستقبل.





نيك توماينو، مؤسس 1confirmation، متفائل أيضًا بشأن مستقبل الإيثريوم. في خطابه إلى LP للربع الثاني من عام 2024، ذكر بوضوح أن القيمة السوقية للإيثريوم قد تتجاوز قيمة البيتكوين في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أنه في حين أن البيتكوين لديها سرد واضح باعتباره "ذهبًا رقميًا"، فإن الإيثريوم كانت سلسلة الكتل الأكثر تأثيرًا في مجال التشفير على مدار السنوات الخمس الماضية. ومع دخول المزيد من شركات إدارة الثروات إلى السوق، فقد تكتسب قيمة الإيثريوم وإمكانات تطبيقها المزيد من الاعتراف.









قدم مادس إيبرهاردت، كبير محللي العملات المشفرة في Steno Research، اقتراحات لتعافي الإيثريوم. في منشور على X، قال: "يبدو أن القيمة الإجمالية المقفولة لـ DeFi تتخلف عن سعر الفائدة للدولار الأمريكي لمدة عام واحد بثلاثة أشهر - تتحرك في الاتجاه المعاكس. باختصار، سعر الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لـ DeFi." يعتقد أن أسعار الفائدة هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على جاذبية DeFi، حيث تحدد ما إذا كان المستثمرون يميلون إلى البحث عن فرص عالية المخاطر في أسواق التمويل اللامركزية. يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على أداء سوق DeFi، وبالتالي تؤثر على التطور العام لإيثيريوم.









