STAU

نهدف إلى إحداث ثورة في الربط بين الأصول الرقمية والمادية من خلال دمج قيمة الذهب والمجوهرات بسلاسة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال التعاون مع شركة تقوم بمعالجة وتوزيع الذهب الحقيقي، نسعى لضمان الثقة والأمان في تداول الذهب والأصول الملموسة الأخرى بشكل رقمي.

اسم العملة المشفرةSTAU

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةنهدف إلى إحداث ثورة في الربط بين الأصول الرقمية والمادية من خلال دمج قيمة الذهب والمجوهرات بسلاسة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال التعاون مع شركة تقوم بمعالجة وتوزيع الذهب الحقيقي، نسعى لضمان الثقة والأمان في تداول الذهب والأصول الملموسة الأخرى بشكل رقمي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.