SHARDS

توكن SHARDS هو رمز الخدمة الأصلي لبروتوكول SHARDS. وهو يُشغّل البنية التحتية للهوية القابلة للتحقق، والمكافآت القائمة على السمعة، والحوكمة المُوجَّهة للمستخدمين عبر Web3. SHARDS ليس مجرد وسيلة للتبادل، بل هو المحرك لاقتصاد جديد قائم على الاعتراف، حيث تُحدِّد مساهمتك، وليس اهتمامك المُستَقطَب، وصولك وربحك.

اسم العملة المشفرةSHARDS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتوكن SHARDS هو رمز الخدمة الأصلي لبروتوكول SHARDS. وهو يُشغّل البنية التحتية للهوية القابلة للتحقق، والمكافآت القائمة على السمعة، والحوكمة المُوجَّهة للمستخدمين عبر Web3. SHARDS ليس مجرد وسيلة للتبادل، بل هو المحرك لاقتصاد جديد قائم على الاعتراف، حيث تُحدِّد مساهمتك، وليس اهتمامك المُستَقطَب، وصولك وربحك.

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