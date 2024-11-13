SATX

SatoshiDEX هو بورصة لامركزية (DEX) مبنية على بلوكتشين Stacks، وهو بلوكتشين من الطبقة الثانية متصل ببيتكوين من خلال آلية توافق Proof-of-Transfer (PoX).

اسم العملة المشفرةSATX

التصنيفNo.3684

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.009323054752242009,2024-11-13

أدنى سعر0.000128104108362986,2025-05-07

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSatoshiDEX هو بورصة لامركزية (DEX) مبنية على بلوكتشين Stacks، وهو بلوكتشين من الطبقة الثانية متصل ببيتكوين من خلال آلية توافق Proof-of-Transfer (PoX).

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