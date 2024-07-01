REENTAL

مشروع Reental هي منصة استثمار مرمّزة تهدف إلى إتاحة الوصول للجمهور إلى أفضل الفرص الاستثمارية في الأصول المربحة والسائلة.

اسم العملة المشفرةREENTAL

التصنيفNo.8659

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض200,000,000

إجمالي العرض200,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.2853311847149312,2024-07-01

أدنى سعر0.18315677098252559,2024-09-16

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةمشروع Reental هي منصة استثمار مرمّزة تهدف إلى إتاحة الوصول للجمهور إلى أفضل الفرص الاستثمارية في الأصول المربحة والسائلة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.