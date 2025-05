RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

اسم العملة المشفرةRARE

التصنيفNo.540

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.10%

المعروض المتداول834,882,411.6752108

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.8348%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق3.7891566628107833,2021-10-11

أدنى سعر0.04631580336761331,2025-03-04

البلوكتشين العامETH

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.