PHY

PhyChain هي أول منصة مبتكرة في العالم تعتمد على DePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) وتقنية قوة الحوسبة الموزعة. نحن ملتزمون بإطلاق العنان لإمكانات مليارات الأجهزة الخاملة، وبناء شبكة قوة حوسبة لامركزية عادلة ومستدامة، وتوفير دعم قوي للاقتصاد الرقمي المستقبلي.

اسم العملة المشفرةPHY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةPhyChain هي أول منصة مبتكرة في العالم تعتمد على DePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) وتقنية قوة الحوسبة الموزعة. نحن ملتزمون بإطلاق العنان لإمكانات مليارات الأجهزة الخاملة، وبناء شبكة قوة حوسبة لامركزية عادلة ومستدامة، وتوفير دعم قوي للاقتصاد الرقمي المستقبلي.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.