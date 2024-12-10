PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) يُعيد تعريف ابتكار الأصول الرقمية بدمج مبادئ بيتكوين الأساسية للندرة مع الإمكانات الحديثة لشبكة سولانا. يُجمع بيتكوين بيربل، الذي يبلغ عرضه الثابت 21 مليون توكن، مع آلية مبتكرة لحرق الانكماش، ويُؤمَّن عبر عقود ذكية ثابتة ومُعتمدة. يعمل بيتكوين بيربل على منصة إثبات الحصة، ويُتيح معاملات فائقة السرعة، ورسومًا مخفضة، واستهلاكًا أقل بكثير للطاقة، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا للعملات الرقمية المستدامة وعالية الأداء.

اسم العملة المشفرةPBTC

التصنيفNo.3438

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض19,312,946

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.2751318968681968,2025-06-19

أدنى سعر0.028456991217276392,2024-12-10

البلوكتشين العامSOL

مقدمةPurple Bitcoin (PBTC) يُعيد تعريف ابتكار الأصول الرقمية بدمج مبادئ بيتكوين الأساسية للندرة مع الإمكانات الحديثة لشبكة سولانا. يُجمع بيتكوين بيربل، الذي يبلغ عرضه الثابت 21 مليون توكن، مع آلية مبتكرة لحرق الانكماش، ويُؤمَّن عبر عقود ذكية ثابتة ومُعتمدة. يعمل بيتكوين بيربل على منصة إثبات الحصة، ويُتيح معاملات فائقة السرعة، ورسومًا مخفضة، واستهلاكًا أقل بكثير للطاقة، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا للعملات الرقمية المستدامة وعالية الأداء.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.