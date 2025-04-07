K

إن Kinto منصة تداول معيارية. اغتنم أفضل الفرص في التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال محفظتنا الذكية المصممة خصيصًا بتقنية بلوكتشين وغير الاحتجازية، والمصممة لضمان أقصى درجات الأمان وتجربة مستخدم سلسة.

اسم العملة المشفرةK

التصنيفNo.1271

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)91.99%

المعروض المتداول1,063,301

إجمالي العرض10,000,000

إجمالي العرض10,000,000

معدل التداول0.1063%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق7.285120822624419,2025-05-10

أدنى سعر2.1441350949151405,2025-04-07

البلوكتشين العامARB

مقدمةإن Kinto منصة تداول معيارية. اغتنم أفضل الفرص في التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال محفظتنا الذكية المصممة خصيصًا بتقنية بلوكتشين وغير الاحتجازية، والمصممة لضمان أقصى درجات الأمان وتجربة مستخدم سلسة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.