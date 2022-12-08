KLEVA

منصة Kleva AI هي منصة DeFAI تُمكّن المستخدمين من تحقيق عوائد من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة في التمويل اللامركزي. تُمكّن المستخدمين من الاستفادة من الأصول الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك التأثير الاجتماعي، عبر استراتيجيات مالية مستقلة. تتمثل مهمة المشروع في "الاستفادة من أصولك (غير المرئية) بذكاء".

اسم العملة المشفرةKLEVA

التصنيفNo.1576

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.04%

المعروض المتداول68,919,558.48180266

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض68,919,558.48180266

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4502328591384906,2024-01-18

أدنى سعر0.015292010209863226,2022-12-08

البلوكتشين العامKLAY

