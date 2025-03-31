JLP

منصة إطلاق عادلة تُساعد مشاريع بلوكتشين على إطلاقها وتوسيع نطاقها ضمن منظومة Web3. تدعمها مؤسسة Ting ومختبرات UFIN، وقد ضمّت هاتان الشركتان أكثر من 20 مليون مستخدم ودعمتا أكثر من 200 مشروع. يُركز برنامج JLaunchpad Alpha Accelerator على تحديد ودعم مشاريع Web3 الواعدة في التطبيقات الصغيرة، وSocialFi، والذكاء الاصطناعي، وGameFi.

اسم العملة المشفرةJLP

التصنيفNo.4138

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)%0,00

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1.000.000.000

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.008487114292929202,2025-03-31

أدنى سعر0.001455884030687849,2025-05-25

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمنصة إطلاق عادلة تُساعد مشاريع بلوكتشين على إطلاقها وتوسيع نطاقها ضمن منظومة Web3. تدعمها مؤسسة Ting ومختبرات UFIN، وقد ضمّت هاتان الشركتان أكثر من 20 مليون مستخدم ودعمتا أكثر من 200 مشروع. يُركز برنامج JLaunchpad Alpha Accelerator على تحديد ودعم مشاريع Web3 الواعدة في التطبيقات الصغيرة، وSocialFi، والذكاء الاصطناعي، وGameFi.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
JLP/USDT
JLaunchpad
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (JLP)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
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تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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