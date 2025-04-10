GINI

تعمل شبكة KALP على إعادة تعريف ابتكار البلوكتشين باعتبارها أول نظام بيئي مرخص عبر السلسلة في العالم، تم تصميمه خصيصًا كبنية تحتية عامة رقمية متوافقة مع اللوائح التنظيمية (DPI) للحكومات والشركات والمؤسسات، حيث يجمع بين شفافية سلاسل الكتل العامة ومرونة الشبكات المرخصة لضمان الامتثال وقابلية التوسع والأمان للصناعات الخاضعة للتنظيم.

اسم العملة المشفرةGINI

التصنيفNo.3687

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05587398083535845,2025-04-10

أدنى سعر0.04111852227447726,2025-04-28

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةتعمل شبكة KALP على إعادة تعريف ابتكار البلوكتشين باعتبارها أول نظام بيئي مرخص عبر السلسلة في العالم، تم تصميمه خصيصًا كبنية تحتية عامة رقمية متوافقة مع اللوائح التنظيمية (DPI) للحكومات والشركات والمؤسسات، حيث يجمع بين شفافية سلاسل الكتل العامة ومرونة الشبكات المرخصة لضمان الامتثال وقابلية التوسع والأمان للصناعات الخاضعة للتنظيم.

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