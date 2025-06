DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

اسم العملة المشفرةDOGE

التصنيفNo.9

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0078%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.36%

المعروض المتداول149,757,986,383.70523

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض149,757,986,383.70523

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2013-12-12 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.000559 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق0.7375666,2021-05-08

أدنى سعر0.000085474399384111,2015-05-07

البلوكتشين العامDOGE

