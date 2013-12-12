DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

اسم العملة المشفرةDOGE

التصنيفNo.9

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0078%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.36%

المعروض المتداول149,757,986,383.70523

إجمالي العرض

إجمالي العرض149,757,986,383.70523

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2013-12-12 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.000559 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق0.7375666,2021-05-08

أدنى سعر0.000085474399384111,2015-05-07

البلوكتشين العامDOGE

مقدمةDogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
DOGE/USDE
DOGE
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (DOGE)
--
مبلغ 24 ساعة (USDE)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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