COG

منصة CogniToken AI عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي متطورة تعتمد على "العلم المعرفي" باعتباره جوهرها. يأتي اسمها من المحاكاة المتعمقة للعملية الإدراكية البشرية، بهدف تحسين سيناريوهات التفاعل بين الإنسان والحاسوب من خلال اتخاذ القرارات الذكية والقدرة على التعلم المستقل.

اسم العملة المشفرةCOG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمنصة CogniToken AI عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي متطورة تعتمد على "العلم المعرفي" باعتباره جوهرها. يأتي اسمها من المحاكاة المتعمقة للعملية الإدراكية البشرية، بهدف تحسين سيناريوهات التفاعل بين الإنسان والحاسوب من خلال اتخاذ القرارات الذكية والقدرة على التعلم المستقل.

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