Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

اسم العملة المشفرةBKN

التصنيفNo.843

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.63%

المعروض المتداول72,472,018.84924717

إجمالي العرض143,000,000

إجمالي العرض143,000,000

معدل التداول0.5067%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.363698643727798,2024-03-28

أدنى سعر0.07598068547152313,2023-10-20

البلوكتشين العامETH

